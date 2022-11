Unitas kan lang mee tegen topploeg PKC: ‘We hebben ons goed gepresenteerd’

motorsport Collin Veijer stapt als nummer twee van de Rookies Cup over naar de Moto3

Het wonder van Valencia is achterwege gebleven. Niet Collin Veijer uit Staphorst maar de Spanjaard José Rueda mag de Red Bull MotoGP Rookies Cup in de prijzenkast zetten. De titelstrijd werd pas in de laatste race van het jaar beslist.

6 november