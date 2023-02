Unitas krijgt pak slaag van Blauw Wit

korfbal zwolle Koploper Oranje Zwart haalt ongekend hard uit, cruciale zege Wit-Blauw in strijd tegen degradatie

De korfballers van Oranje Zwart hebben in een duel met staartploeg Regio’72 na een moeizaam begin alle registers opengegooid. Met een enorme drive bleef de Zwolse kampioenskandidaat de ballen in hoog tempo afmaken, 36-13. Wit-Blauw pakte in de strijd om handhaving twee dure punten bij Dindoa, dat duidelijk met het hoofd ergens anders was, 20-22.