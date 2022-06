Unitas maakt van kampioenswedstrijd een feestje voor eigen publiek

De Meeuwen won met 18-22 van OWK. „We konden nog tweede of derde worden, maar eigenlijk stond er niks meer op het spel omdat Nic. al kampioen was. De laatste auto’s kwamen pas 20 minuten voor het begin aan doordat de planning niet goed liep’’, aldus coach Ruud Willemsen die dat vertaald zag in een eerste helft waar ‘niet zoveel aan was’. De tweede helft bleef het verdedigend slap, maar aanvallend werd het wel beter.” Willemsen kijkt terug op een veldseizoen met veel blessures. „Daardoor hebben Jesse, Julian, Joas en Charlotte hun debuut gemaakt. Het is goed voor de club om door te selecteren maar ik had liever nog ergens om gespeeld.”

Overgangsklasse A: OWK – De Meeuwen 18-22 (8-9). Scores De Meeuwen: Renske Arendsen 7, Jarin Bruinekreeft 4, Jasper Luitjes 3, Romy Bijsterbosch 3, Jesse van Os 2, Laura van Winkoop 1, Charlotte Kroon 1, Julian Zwaan 1.