Unitas pakt de dubbel in uniek seizoen ‘Het team is onze kracht’

inlineskaten Thuisrij­der Kevin van der Horst verliest in Staphorst de leiding in Marathon Cup aan ongenaakba­re Bart Swings: ‘Hij is twee klassen beter’

Nog voor er ook maar één meter geskeelerd was in de slotetappe van de inline-vierdaagse in Staphorst, was de winnaar al lang en breed bekend. Met de derde zege in vier dagen tijd liet de Belgisch olympisch kampioen Bart Swings zien dat hij volkomen terecht de oranje leiderstrui in de Marathon Cup had overgenomen van thuisrijder Kevin van der Horst.

15:34