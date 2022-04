Unitas plaatst zich voor nieuwe competitie en dat smaakt naar meer

Programma Deventer/Zutphen Dit weekend op het menu: drie heerlijke derby’s in Deventer, Ruurlo en Wijhe

In het weekend van de IJsselderby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles is het ook in het amateurvoetbal genieten geblazen. De voetballiefhebber wordt dit weekend getrakteerd op maar liefst drie derby’s.

1 april