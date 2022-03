Unitas plaatst zich voor play-offs, zeperd voor Dynamo in Sliedrecht, hockeyers AMHC belonen zichzelf

KORFBAL

Unitas verzekerde zich door 14-21 winst op Nieuwerkerk van de tweede plaats in de hoofdklasse Ba. Coach Marc Houtman vond zijn ploeg fysiek sterker en fitter. „Wij hadden 115 pogingen en zij 77. We konden hun aanvallen snel afbreken door een goede pressieverdediging en hadden zelf een ruimschoots overwicht in goede pogingen per aanval. Dan moet het heel gek lopen wil je niet winnen op dit niveau.” Na 1-0 liep Unitas snel naar 1-6, om na rust (5-11) het definitieve gat te slaan naar 7-18. „Zij hadden wat invallers en waren daarna wel geknakt.” In de play-offs spelen de Harderwijkse korfballers dinsdag 29 maart uit tegen Mid-Fryslân en zaterdag 2 april thuis tegen de Friezen, die als nummer 1 eindigden in de andere poule. „Het wordt een zware wedstrijd tegen een fysieke tegenstander. Nu komt er weer een fase van vier wedstrijden in twee weken.”

Hoofdklasse Ba: Nieuwerkerk – Unitas 14-21 (5-11). Scores Unitas: Mike van Boven 5, Sabine Verhoef 5, Jolien Landman 3, Thomas Hoekstra 2, Lara Kreikamp 2, Daan Reijgersberg 2, Renee Havenaar 1, Lucca Boehle 1.