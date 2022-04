Unitas promoveert naar de Korfbal League, toch finale voor mannen Dynamo en de Meeuwen gaan naar de hoofdklasse

eredivisie volleybal Na winnen komt wachten: lot Dynamo in handen van Lycurgus

Door met 3-1 te winnen van Sliedrecht Sport deed Draisma Dynamo zaterdag wat het moest doen. De volleybalformatie van coach Redbad Strikwerda houdt in elk geval tot zondag eind van de middag de hoop op een plaats in de finale play-offs in leven. Nu is het wachten op Lycurgus.

9 april