Unitas promoveert naar de Korfbal League, toch finale voor mannen Dynamo en de Meeuwen gaat naar de hoofdklasse

hockey Annemijn Viester (15) helpt HC Zwolle aan zege: ‘Dit is een heel belangrij­ke overwin­ning voor ons’

Terwijl het laatste fluitsignaal al had geklonken, sleepte HC Zwolle Vrouwen met een tip-inn uit een strafcorner toch nog een driepunter uit het vuur tegen Beuningen (3-2). Levensbelangrijk in de strijd tegen degradatie uit de overgangsklasse. Voor de Zwolse heren moet het raar lopen willen zij nog in de problemen komen na de 1-2 zege in Helmond.

10 april