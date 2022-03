Unitas verzuimt in eerste promotiewedstrijd de genadeklap te geven, maar wint wel van Mid-Fryslân

Unitas kwam, gesteund door zo’n 100 supporters in Grou al snel op 0-3, maar na de blessure van Daan Reijgersberg - hij ging na 5 minuten door zijn enkel - kwam de thuisploeg er beter in en ging het gelijk op naar 5-5. Unitas nam weer het initiatief met vier scores op rij en een 7-10 voorsprong. Na rust bleven de Harderwijkers sterker en liepen uit naar 13-19 zo’n 10 minuten voor tijd. Maar de Friezen, die tot dan toe moeilijk onder de druk uit kwamen, zorgden met vier doelpunten dat de wedstrijd van zaterdag er nog om gaat. ,,We stonden 13-19 voor en dan mag je ze niet meer terug laten komen naar 2 punten. Als je met zes punten wint geef je een tik, nu zal Mid-Fryslân balen dat ze er eigenlijk niet aan zijn gekomen, maar dat het gelukkig voor hun maar twee punten verschil is. Maar dat mag niet de nasmaak zijn; je wint uit tegen Mid-Fryslân op dinsdagavond. Dat is een goede uitgangspositie’’, vond coach Marc Houtman. ,,Wij houden een ploeg die gemiddeld 25,5 scoort in de competitie op 17 goals, dat is het verschil tussen de twee ploegen.’’