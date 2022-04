Unitas zet belangrijke stap op weg naar de ultieme hoofdklassefinale

In Zeeland ging de strijd tot 4-4 gelijk op, waarbij beide teams een strafworp misten. Unitas nam daarna het voortouw door Ineke de Boer (drie treffers) en Daan Reijgersberg, die er in de eerste helft vijf maakte en Unitas via 6-9 op 9-11 zette. Zijn directe opponent Jurgen Janse en Anita de Ridder hielden TOP in de race. Unitas maakte steeds het eerste doelpunt, maar het antwoord van TOP volgde snel, waardoor de stand bij rust nog in evenwicht was: 13-13.