Vader en zoon Poppe even herenigd bij Wijthemerplasloop, en dan vliegt zoon Luca snel terug naar Amerika

Gerard Smit (91) uit Dalfsen overleden: handbal­dier en erelid van landelijke bond

Dalfsenaar Gerard Smit is op 91-jarige leeftijd overleden. Smit was nauw betrokken bij de handbalsport en erelid van de landelijke bond. Hoewel hij langzaam afstand nam, was hij als vrijwilliger en supporter ook nauw betrokken bij de vereniging in Dalfsen. ,,Het handbal houdt me jong.”

28 december