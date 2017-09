Val is een domper op het eerste WK van Eva Jonkers

Eva Jonkers is 38e geworden op het wereldkampioenschap voor juniorvrouwen in Bergen. De renster uit Staphorst moest de besten in koers halverwege de wedstrijd laten gaan en kwam vervolgens ook nog ten val.

Toch stond ze na afloop met haar ploeggenotes op het podium als winnaressen van de UCI Nations Cup, de wereldbeker voor juniorvrouwen. Van die eindzege was Nederland op basis van het seizoen al verzekerd voor het wereldkampioenschap in Noorwegen op gang was geschoten.

Mooie ervaring

Over haar WK was ze redelijk tevreden. ,,Het is een mooie ervaring geweest. Ik ben eerstejaars juniorvrouw en hoop volgend jaar weer het WK – dan in Inssbruck – mee te mogen maken. De voorbereiding doen, samen de wedstrijd ingaan en proberen er een maximaal resultaat uit te halen in de belangrijkste wedstrijd van het jaar; ik heb het nu een keer meegemaakt. Het is alleen jammer dat we als team ons stempel niet op de wedstrijd konden drukken.”

Afdaling

,,Qua resultaat is het vooral jammer voor Europees kampioene Lorena Wiebes, die hier met verwachtingen was gestart. Ik was zelf net gelost uit de groep met favorieten, toen ik in een afdaling probeerde de boel recht te zetten. Ik nam te veel risico en schoof met 65 kilometer per uur onderuit. Het lijkt mee te vallen. Ik heb een pijnlijke rechterschouder, maar dat zal wel weer over gaan.”