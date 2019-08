Van Baarle winnaar 52ste editie Spektakel van Steenwijk

PAARDENSPORT Pim Mulder wil na droomstart titel verdedigen bij CSI Ommen

2 augustus Pim Mulder twijfelde of zijn achtjarige hengst Milton Z wel klaar was voor de Grote Prijs op het CSI in Ommen. Maar net zoals de ruiter uit Dalfsen vorig jaar vriend en vijand verraste met zijn eindzege met de daarna razendsnel verkochte Djoost Again, verbaasde de titelverdediger vrijdagavond met Milton. Na de tweede plaats in de hoofdrubriek zal Mulder zondag als titelverdediger het strijdperk betreden.