Van Beek maakt zich op voor haar olympische race maar in Zwolle gaat het werk gewoon door

Winnend KV Apeldoorn al kampioen na puntverlies concurrent

11 februari KV Apeldoorn is de nieuwe kampioen zaalkorfbal in de 2e klasse. Dat was zaterdagavond al een feit, doordat de enig overgebleven concurrent DOS-WK verloor, maar het weerhield De Apeldoorners er niet van flink uit te pakken. In de Zuiderparkhal werd DOT uit Oss met 24-13 verslagen.