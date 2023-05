Van de Westeringh stapt over naar Feyenoord: ‘Dit voelt heel erg goed’

motorsport Jeffrey Buis doet na mislukte WK-start toch weer met de besten mee: ‘twee ereplaat­sen, dat is wel ongelofe­lijk’

Winnen, hij kan het nog. Jeffrey Buis heeft zich na een teleurstellend begin van het WK-seizoen in Assen goed hersteld in Barcelona. Na een overwinning en een derde plaats doet de coureur uit Steenwijkerwold in de Supersport 300-klasse weer met de besten mee.