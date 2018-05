Van der Breggen soleert naar zege in Durango-Durango

Voor Van der Breggen was het haar eerste overwinning nadat de kopvrouw van Boels-Dolmans na haar zeges in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik (eind april) een kleine pauze had ingelast om te rusten en te trainen. Van aanpassingsproblemen was echter geen sprake. Toen ze aanzette op de slotklim, kon niemand volgen. ,,Er gebeurde niet veel tot in de finale. Maar de zwaarste klim was erg lastig. Daar hadden veel rensters moeite mee, maar ik voelde me juist sterk op die beklimming en begon daar een solo die ik vol wist te houden."