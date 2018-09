Van der Breggen wil Van Vleuten niet kopiëren

Eigen traject

Van Vleuten koos een geheel eigen traject richting dit WK. Ze sloeg de WK ploegentijdrit van zondag over, brengt veel tijd door op hoogtestage en stippelt een geheel eigen programma uit, krijgt daar van haar team ook de vrijheid voor. ,,Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig hoe Annemiek zich voorbereidt, ik doe mijn eigen aanloop naar een WK Tijdrijden, werk aan de details, probeer zelf zo goed mogelijk te zijn. Maar of ik haar werkwijze zou willen kopiëren? Nee, ik moet er niet aan denken. Ik ben met Ellen van Dijk op hoogtestage geweest en we waren het er over eens dat wij dat niet zoveel maanden in een jaar zouden willen, zouden kunnen. Ik heb toch ook mensen nodig om me heen en dan bedoel ik niet alleen andere wielrenners. Ik wil heel graag goud winnen, ook op dit onderdeel, maar als de prijs die ik moet betalen is dat ik de werkwijze van Annemiek helemaal over neem, dan heb ik die er niet voor over. Het is ook maar de vraag of het voor mij zou werken, iedereen moet denk ik doen waar hij of zij zich goed bij voelt."