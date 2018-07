Van der Poel wint goud, Becking naar zilver

"Het is bijzonder om drie titels te winnen. In het veldrijden begin ik er al wel wat gewend aan te raken, mijn titel op de weg was heel bijzonder - ook omdat het dicht bij huis in Hoogerheide was - maar dit is ook een speciale titel. Het is mijn eerste MTB-titel, dat heeft altijd iets moois." Van der Poel koos zijn moment. "Ik wist dat ik op een bepaalde strook goed gas kon geven. Toen ik dat deed, was ik alleen. Vervolgens heb ik niet te veel risico genomen en mijn voorsprong enigszins intact gehouden. Dat was maar goed ook, want ik schoof op een gegeven moment onderuit. Het was een uitdagend rondje. Maar ik had voorsprong genoeg gelukkig. Als het aan mij ligt, blijf ik de drie disciplines de komende jaren met elkaar combineren. Ze hebben allen hun charme. Of ik ook de BMX of de baan ambieer? Nee, ik denk dat ik het hier even bij laat."