Van der Vlist houdt na herstel in Turkije de derde plaats van het WK motocross in het oog

Endurorij­der Mike Bokslag uit Gorssel mikt op EK-podium: ‘Het wordt lastig, want top gaat har­der’

6 september Zijn uitnodiging voor zijn allereerste internationale zesdaagse in de Italiaanse regio Piemonte van afgelopen week bewees de goede vorm waar de Gorsselse endurorijder Mike Bokslag (21) momenteel in verkeert. Voor de junior, de huidige nummer vier in het EK in de E2/3 klasse, was het dan ook geen heilige graal zoals voor menigeen.