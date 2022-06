Van der Vuurst de Vries is de volgende nieuwkomer bij Landstede Hammers, dat zich opmaakt voor een metamorfose

Cricket Waarom het voor Salland cruciaal is dat het ‘open boek’ Steven Lubbers ook open blijft

Dat hij Duitse internationals voor wedstrijden met Salland onderdak biedt in zijn eigen huis, zegt alles over hoe ver het Deventer cricketicoon Steven Lubbers (69) bereid is te gaan voor ‘zijn’ club. Helemaal voor spelers voor wie de sport haast net zo’n religie is als voor hemzelf.

