Van een NK indoor gaat het atletenhart van Apeldoornse Marije nog steeds harder kloppen

Indoor is de 60 meter haar afstand. Vorig jaar werd ze vierde. In Apeldoorn geen Dafne Schippers, maar de andere toppers zijn er wel met Naomi Sedney, Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn, die in alle rust kan toewerken naar Tokio. Want outdoor is dit seizoen belangrijker. Ze liep in 2019 al de olympische limiet op de 100 meter tijdens internationale atletiekwedstrijden in La Chaux-de-Fonds in Zwitserland.