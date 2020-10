Van Huffelen stapt per direct op als trainer van Devinco

waterpolo zwolle Geen trainer maar wel punten voor poloërs Deltasteur

11 oktober De waterpoloërs van Deltasteur hebben hun eerste competitiewedstrijd in de derde divisie C gewonnen. Bij ZPC De Hof finishten de Kampenaren op 11-14. ,,We moesten wel even wennen, maar uiteindelijk is het goed gekomen’’, zag Erik van Dijk, die samen met Dico Eenkhoorn de coaching verzorgde.