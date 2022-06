Van Hunenstijn baalt van optreden op FBK Games: ‘Er zit zeker meer in’

,,Balen! Dit is niet waar ik op gehoopt had vandaag, maar het is niet anders”. Marije van Hunenstijn is nog wat verbijsterd direct na haar 100 meter sprint tijdens de FBK Games in Hengelo. Met een tijd van 11.56 seconden is ze duidelijk niet tevreden. ,,Het zit tot op heden allemaal nog niet mee. Ook hier weer niet met de valse start van Jamile Samuel in de baan naast me. Het is dan moeilijk lopen los van de rest van het veld”, aldus de Apeldoornse atlete die nu met een baan tussen haar en de rest van de loopsters moest sprinten.