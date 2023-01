VC Zwolle laat dure punten liggen tegen Utrecht

Door het wegvallen van Eurosped zijn de punten kostbaar voor VC Zwolle om een plek bij de eerste zes, en daarmee een stek in de kampioenspoule, veilig te stellen. Tegen Utrecht speelde de formatie van coach Eric Meijer behoorlijk goed mee, zeker na de kansloze beveruitschakeling van afgelopen donderdag. Vooral de tweede set was indrukwekkend, waarin Zwolle dankzij een sterke servicebeurt van Susan Schut over de bezoekers heen walste en direct een 13-3 voorsprong pakte. Die servicedruk was in de overige sets net wat minder, waardoor Utrecht steeds net wat sterker was.