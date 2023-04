VC Zwolle neemt met zege tegen Sudosa revanche op zichzelf, derde plaats is nog haalbaar

zaalvoetbal Apeldoor­ner Alpay Yuzgec terug bij nationaal zaalvoet­bal­team Turkije: ‘Meedoen aan EK of WK zou heel mooi zijn’

Na bijna vijf jaar afwezigheid keert Alpay Yuzgec terug in de selectie van het nationale zaalvoetbalteam van Turkije. De Apeldoornse keeper, die eerst op Goede Vrijdag met zijn club ZVV Ede de bekerfinale speelt, is door de Turkse bondscoach opgeroepen voor een trainingsstage in eigen land en een vierlandentoernooi in Kroatië.