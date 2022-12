VC Zwolle op aanvallend vlak afgetroefd door Sudosa-Desto: ‘Pas op het einde begonnen we weer wat te spelen’

Schuttert boort zichzelf topklasse­ring door de neus in GP Lier, Hoekstra derde in GP Mariënheem

Ommenaar Frank Schuttert sprong zondag met zijn hengst Irish Coffee naar de vijfde plaats in de internationale tweesterren Grote Prijs van het Belgische Lier. Het had echter nog veel beter gekund, want zonder springfout in de barrage was de combinatie als tweede geëindigd. Het verschil in tijd met de Belgische winnares Vorsselmans was één honderdste van een seconde.

