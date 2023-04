VC Zwolle Topvolleybal gaat vol voor de derde plaats: ‘Dan doen we het nog beter dan vorig seizoen’

volleybal Zege op Limax brengt Dynamo stapje dichter bij finale van de play-offs

Het vlaggenschip van Dynamo blijft op koers voor een plaats in de eindstrijd van de play-offs om de landstitel in het volleybal bij de mannen. Met de 3-1 overwinning tegen Limax zetten de Apeldoorners woensdagavond niet alleen een directe concurrent op grotere achterstand, belangrijker nog is dat ze hun finalekansen geheel in eigen hand blijven houden.