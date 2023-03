VC Zwolle Topvolleybal heeft met Veneman de opvolger voor coach Meijer al in huis

De afgelopen zes seizoenen heeft Veneman al als assistent gewerkt in Zwolle. Hij kent de club en het trainingsregime dan ook als zijn broekzak. ,,In de afgelopen jaren heb ik als assistent natuurlijk al ervaren hoe goed de faciliteiten en het programma is. Deze stap is een volgende in mijn ontwikkeling als trainer.”

Volgens technisch manager Edwin van den Broek was de keuze voor Veneman een logische. ,,Op het moment dat we wisten dat Eric de overstap zou maken naar de bond hebben we gekeken welke trainer het beste past bij ons profiel, waarin hard werken en jonge talenten een kans geven voorop staat.”

VC Zwolle Topvolleybal is momenteel verwikkeld in de strijd om een plek in de finale om de landstitel. Met vier zeges op rij in de kampioenspoule is de ploeg opgeklommen naar de tweede plaats. Zaterdag wacht een uitwedstrijd bij koploper VV Utrecht.