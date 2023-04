VC Zwolle Topvolleybal ziet ook Hofstede vertrekken, twee nieuwkomers van Alterno

handbal Vriendin­nen­ploeg van Broekland zorgt voor unieke promotie naar de tweede divisie

De meiden van Broekland handballen puur voor de lol. Dat gaat dit seizoen verrassend goed. Zo goed zelfs dat het team vrijwel het hele jaar aan de leiding ging in de hoofdklasse A. Zaterdagavond pakte de brigade van coach Raymond Diks glansrijk de titel. Volgend seizoen komt Broekland voor het eerst in de geschiedenis uit in de tweede divisie.