Veel derby’s in sportagenda Deventer, Salland, Achterhoek en Zutphen

Een dag later is het met name in 5F ‘derbyday’. Liefst vier derby’s worden er zondag gespeeld. In Deventer ontvangt IJsselstreek stadgenoot Go Ahead D. en nemen Sallandia en Kon. UD het tegen elkaar op. In diezelfde klasse staan ook de streekderby’s V en L–Terwolde en Raalte–Wesepe op de rol.