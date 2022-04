Veelbelovende start titelverdediger Marc Houtzager bij NK springen; Hendrik-Jan Schuttert in de subtop

Overzicht Apeldoorn/Veluwe Unitas promoveert naar de Korfbal League, toch finale voor volleybal­lers Dynamo en de Meeuwen gaat naar de hoofdklas­se

Wat een spannende zaterdagavond. Niet alleen stuntten de volleyballers van Dynamo door alsnog een plek in de finale voor het landskampioenschap te veroveren, maar de korfballers van Unitas zorgden voor de grootste verrassing door te promoveren naar de Korfbal League. Daarmee was de koek echter nog niet op. Lees hier alle verslagen van de volleyballers, korfballers en de waterpoloërs, in de regio Apeldoorn en Veluwe. Het overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

18 april