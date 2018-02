Veenstra wint van Staphorst-spits Uuldriks op Dutch Open Darts

Maar liefst 1558 herenkoppels en 175 dameskoppels streden in de Bonte Wever in Assen voor een plaats in de finale op het grote podium op zondag. Uuldriks en zijn partner Stephan Knoop kwamen ver, maar moesten in de halve eindstrijd hun meerdere erkennen in Veenstra en Harms. Het werd 4-0. In de kwartfinales overleefden Veenstra (Ossenzijl) en Harms negen matchdarts.