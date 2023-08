Veijer rijdt op Silverstone met de besten mee in de Moto3; negende plaats na wilde wedstrijd

motorsportDe heerlijke Moto3-race op Silverstone heeft Collin Veijer een negende plaats opgeleverd. En dat terwijl het talent uit Staphorst even het gevoel had dat een podiumplaats - zijn eerste - haalbaar was.

De wedstrijd op het snelle circuit van Silverstone - na een natte training toch in droog weer - was er eentje om de vingers bij af te likken. Winnaar David Alonso uit Colombia stond als 28ste op de startgrid, was na de eerste ronde al twaalfde en besliste de race in de laatste ronde. Voor Alonso was het de eerste overwinning in de Moto3.

De opmars van Veijer - nummer 23 bij de start - was nauwelijks minder indrukwekkend te noemen. Hij was in fasen de snelste man van het veld en kreeg daardoor aansluiting met de immense kopgroep van zeker vijftien coureurs. Veijer (18) knokte zich steeds verder naar voren en reed in de voorlaatste ronde even op de tweede plaats. Dat gebeurde echter wel in een enorm peloton van coureurs. Veijer miste vervolgens in de drukte een rempunt, raakte bijna de motor kwijt en verspeelde daarmee 14 plaatsen.

Minimale verschillen

De Husqvarna-coureur slaagde er in de slotronde in om nogmaals een sprong vooruit te zetten. Het verschil tussen de eerste vijftien rijders was amper 1,5 seconde, zelden vertoond. Na de knappe negende plaats is de debutant vijftiende in het kampioenschap. Teamgenoot Ayumu Sasaki eindigde als tweede en staat met 119 punten ook tweede in de WK-stand. Leider Daniel Holgado (141 punten) verdedigde zijn positie met een derde plaats.

