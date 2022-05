Veldseizoen DOS'46 gaat na nederlaag als een nachtkaars uit

Tijdens de doordeweekse ronde bleek LDODK in weer en wind aanvallend het productiefst (14-18) en had DOS'46 een perfect slot van het seizoen nodig om de kruisfinales te halen. Ook KCC is nog in de race voor het tweede ticket achter Fortuna en dat gegeven bleek de opmaat voor een levendig duel waarbij de kansen steeds keerden. Na een minimale voorsprong was het KCC dat als eerste een gaatje sloeg naar 2-5 en 4-8. Fardau de Boer en Christian Dekkers schoten in een tijdsbestek van vijf minuten de ploegen weer naast elkaar (9-9). Toch ging KCC, dat zich de laatste jaren verbeterde door van de degradatiezone op te schuiven naar de middenmoot, met een kleine voorsprong de rust in, 12-14.