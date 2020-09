Veneman junior wil op de motor óók naar de TT van Assen

Een interview met Loris Veneman verloopt makkelijker als vader Barry in de buurt is. Die weet doorgaans wel raad met de afgevuurde vragen voor zijn talentvolle zoon, die logischerwijs minder uitgesproken is. Veneman senior, voormalig prof, kent het racewereldje als geen ander en is nauw betrokken bij de verrichtingen van zijn zoon, in wie hij vele uren stopt.