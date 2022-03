‘Verdriet’ bij Zutphen na 8-1 nederlaag, mannen en vrouwen van Deventer winnen in Almelo

,,We kregen te maken met twee extra tegenstanders”, deed Waisvisz na afloop van het duel zijn beklag over de arbitrage. ,,Als we naar de bal keken kregen we al vrije slagen tegen en volgens mij hebben we negen strafcorners niet gehad. Na afloop hebben we extra veel bier gekregen van Ares en de excuses van de spelers en trainers. Ik wordt er gewoon heel verdrietig van. Het was schandalig wat daar gebeurde.”