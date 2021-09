Verjongd Dynamo slaagt voor eerste examen met winnen van Supercup

Alsof de klok vier maanden was teruggezet. Toen, in april, stapte Dynamo met een grote beker als kersvers landskampioen de zaal van het Apeldoornse Omnisport uit. Nu, eind september, krijgt de volgende trofee alweer een plekje in het prijzenkabinet. Okee, een Supercup is geen landstitel, maar toch. Als je die wedstrijd dan toch speelt, wil je hem winnen ook. ,,Schitterend toch dit?’’ zegt Dynamo’s coach Redbad Strikwerda na de klinkende 3-0 zege op de eeuwige rivaal Lycurgus. ,,Nee, dit is niet de prijs waar Dynamo de zinnen op heeft gezet. Straks in het voorjaar, dan moet het echt gebeuren. Maar op basis van deze wedstrijd kun je wel constateren dat wij op dit moment iets verder zijn dan Lycurgus.’’