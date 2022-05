Vermeltfoort klopt Scott in sprint-a-deux en wint Ronde van Overijssel, Bloem derde

Brabander Coen Vermeltfoort schreef in Rijssen zaterdagmiddag de 68e editie van de ronde van Overijssel op zijn naam. Na bijna 200 kilometer koers in ‘Overijssels Mooiste’, waarin de favorieten zich vooral verstopten in het peloton, klopte de grotendeels in het Overijsselse Schuinesloot opgegroeide Vermeltfoort de Australiër Scott in een sprint-a-deux.