Vijf uur rijden voor een training? Cricketer Talha Khan doet het graag voor CC Salland

Daags voor de sleutelwedstrijd tegen Kampong staan er op het veld van Salland CC, de in 2005 uit de crickettak van Koninklijke UD ontstane cricketvereniging, een handvol spelers te trainen. Coach Steven Lubbers kijkt van een afstandje toe, terwijl hij in dollemanstempo een basiscursus geeft over zijn edele maar onbekende sport, en de stand van zaken ervan in Nederland. Cricket zit in de laatste jaren in ons land in de lift, vertelt Lubbers terwijl hij uitlegt wat innings, batsmen en wickets nou betekenen.