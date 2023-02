Volco weet na twee maanden weer wat winnen is, en dan ook nog tegen een sterke opponent

Adegeest prolon­geert virtuele WK-titel

Wielrenster Loes Adegeest is voor de tweede maal op rij wereldkampioen E-sports geworden. De Deventerse, die onlangs op de weg een bijzonder goede start van het seizoen kende met haar eerste World-Tour zege in haar carrière, prolongeerde zaterdagavond vanuit haar huis haar WK-titel. Zodoende mag ze in virtuele koersen nog een jaar langer de regenboogtrui dragen.