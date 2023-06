Volgende nieuweling bij Landstede Hammers is een Amerikaanse center

Dickerson speelde in zijn jongere jaren college voor de Washington Huskies, waarna hij in 2019 zijn professionele loopbaan startte bij Maccabi Ashdod. Een jaar later speelde Dickerson voor Bnei Herzliya, om daarna ook nog uit te komen voor VfL AstroStars Bochum, Cheshire Phoenix uit Engeland en afgelopen seizoen voor Starwings Basel.

‘Typische teamplayer’

In Zwitserland was Dickerson goed voor gemiddeld 18 punten en 12 rebounds per wedstrijd. ,,Noah is een typische teamplayer, inside sterk en met een goede mid range game”, stelt Jean-Marc Jaumin, hoofdcoach van Landstede Hammers. ,,Daarnaast heeft Noah in meerdere landen in Europa gespeeld en deze ervaring neemt hij mee naar de Hammers.”