Volleyballer Maikel van Zeist zet bij Franse Cambrai nieuwe stap vooruit: ‘Ik krijg de kans om op een hoger niveau te spelen’

wielrennen Deventerse Loes Adegeest vierde bij NK tijdrijden; junior Vincent van Dorp pakt brons

Loes Adegeest reed bij het NK tijdrijden in Emmen woensdagmiddag aanvankelijk naar de vijfde plaats, maar schoof later nog een plekje op omdat de nummer twee uit de uitslag werd gehaald. De Deventerse, die vorig jaar het NK won in de categorie elite-zonder-contract, had twee minuten meer nodig dan winnares en grote favoriet Ellen van Dijk.

23 juni