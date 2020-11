Volleyballers Avior vinden na jaren vaste thuishaven in De Scheg in Deventer

MOTORSPORT Duitse titel van motorcou­reur Rick Dunnik staat zwaar ter discussie

12 oktober Duits kampioen worden is één, maar Duits kampioen blijven is een heel ander verhaal. Motorcoureur Rick Dunnik uit Staphorst zit in spanning nu er protest is aangetekend tegen zijn team na de laatste races van het seizoen in Hockenheim. De titel in de Supersport 300-klasse staat op het spel.