Volleyballers CSV, Set Up en VC Zwolle blijven bibberen tot het einde: ‘Het gaat nog spannend worden’

Squash Een avondje squash in Apeldoorn, wereldtop­pers drijven elkaar tot het uiterste: ‘Ongelofe­lijk, ik vind het zo knap’

Het is spannend in het eerste seizoen terug in de eredivisie voor Squash Apeldoorn. Alle zeilen moeten worden bijzet om op dat niveau te blijven. Alleen John Spiekerman, voorzitter van de topsportcommissie, lijkt zich geen enkele zorgen te maken. Of toch heel even?