Volleyballers Dynamo keren na elf jaar afwezigheid terug in de Champions League

VOLLEYBALDe volleyballers van Dynamo gaan voor het eerst sinds elf jaar weer deelnemen aan de Champions League. De Apeldoornse club is als koploper van de afgebroken competitie van 2019/2020 ingeschreven voor de voorronde van de hoogste clubcompetitie in Europa.

Deelname aan het Europese bekertoernooi stond in Apeldoorn nooit ter discussie, ook niet in de onzekere coronatijden. Nu de ploeg in het sterkstbezette toernooi kan starten, is voorzitter Peter de Vries van de Stichting Topvolleybal Dynamo helemaal enthousiast. ,,Als je de kans krijgt om Champions League te spelen, dan moet je het doen.”

De Vries noemt deelname aan de Champions League een unieke kans voor de club en de stad om zich te profileren. ,,Het past ook in de ontwikkeling die we als Draisma Dynamo aan het maken zijn. Als heel Apeldoorn erachter gaat staan, kan dit veel moois opleveren.’’ Dynamo beschikt over een ervaren team, dat de laatste jaren met de ‘herintreders’ Jeroen Rauwerdink en Sjoerd Hoogendoorn is versterkt.

Voorronden

Het speelschema is nog niet bekend maar de kans is groot dat Dynamo drie voorronden moet overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Als het mislukt, valt de ploeg van coach Redbad Strikwerda terug naar de CEV Cup. Dynamo speelde voor het laatst in het seizoen 2008/2009 in de Champions League. In een poule met Kazan, Piacenza en Paris Volley behaalde het team rond Kars van Tarel en Bas van de Goor destijds één zege.

De loting voor de Champions League wordt op vrijdag 21 augustus verricht in Luxemburg.