Volleyballers Dynamo krijgen verrassend Sjoerd Hoogendoorn weer in huis

VOLLEYBALSjoerd Hoogendoorn maakt komend seizoen bij Dynamo zijn rentree in de eredivisie. De international (29) komt na zeven buitenlandse jaren terug in ons land.

Hoogendoorn speelde eerder in Apeldoorn (2009/2013), daarna was hij actief in Finland en Italië. In de laatste twee jaar speelde hij voor het sterke Perugia.

Vanwege de studie en het gezin kiest Hoogendoorn nu voor een rentree in Nederland. ,,Ik ga beginnen aan mijn Master Geneeskunde in Utrecht. De coschappen vallen niet te combineren met volleyballen in het buitenland, bovendien moet mijn dochter naar de lagere school.’’

Tijdens de trainingen van het nationaal team maakte Hoogendoorn al kennis met een aantal toekomstige ploeggenoten. Vanwege een kleine ingreep aan de duim is de diagonaalspeler momenteel niet topfit, maar dat zal voor de eerste training (3 augustus) wel verholpen zijn.

Normaalgesproken is Dynamo ook de laatste club waar Hoogendoorn op niveau zal spelen, het slot van zijn loopbaan is voorzien bij een vriendenteam van VIVES in IJsselstein.

Dynamo-bestuurslid Wim Jonker, verantwoordelijk voor technische zaken, noemt Hoogendoorn het befaamde ‘buitenkansje’, dat onverwacht langs kan komen. ,,Sjoerd kwam als een verassing voorbij. Na eerdere contacten hadden we hem voor het komend seizoen eigenlijk al uit ons hoofd gezet. Maar Sjoerd meldde zich weer bij ons. Een unieke kans om één van de beste diagonalen van Nederland aan ons te binden.’’