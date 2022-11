Volleyballers Dynamo zetten tegen PDK Huizen misstap recht met duidelijke overwinning

Mountainbike Opnieuw nemen de weergoden de Haarlese mountainbi­kes­ter Amanda Slot-Wil­lems (44) te grazen bij de Dutch Masters, maar opnieuw wint ze

Renners die ‘opgebaard over de meet’ komen, om met wijlen Gerrie Knetemann te spreken. Wat voor de befaamde wielerklassieker Parijs-Roubaix geldt, geldt ook voor de jaarlijkse mountainbikewedstrijd Dutch Masters of MTB. Wind, regen en murw gebeukte renners die door de modder op hun gelaat onherkenbaar worden, is dat wat de monstertocht over de fraaie mountainbikeroutes van de Sallandse Heuvelrug een heroïsch karakter geeft.

20 november