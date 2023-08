Volleyballers Freek de Weijer en Maikel van Zeist volgen bij Dynamo in Apeldoorn hun eigen opvolgers op

Het tweetal behoorde tot de dragende krachten van het team dat de Apeldoornse volleybalclub in coronajaar 2021, na een periode van elf jaar zonder kampioenschap, weer terugbracht op de nationale volleybaltroon. Deze prestatie leverde zowel De Weijer als Van Zeist een plek in de selectie van het Nederlandse volleybalteam op. Ook kregen zij hun felbegeerde transfer naar een sterke buitenlandse competitie.

Spelverdeler De Weijer maakte bij achtereenvolgens het Griekse AOP Kifissias en het Italiaanse Gas Sales Bluenergy Piacenza, waarmee hij afgelopen seizoen de nationale beker veroverde, kennis met de harde wetten van het topvolleybal over de grens. Van Zeist bekwaamde zich in Zwitserland bij Chênois Genève VB en het Franse Cambrai Volley niet alleen in zijn volleybal-skills, maar ook in de Franse taal.

Regie

Bij Dynamo volgen zij in het nieuwe seizoen hun eigen opvolgers op. De Weijer neemt na het vertrek van Joris Berkhout naar het Belgische Maaseik de regie opnieuw in handen. Van Zeist neemt de plek in van de naar Lycurgus verkaste Robin Boekhoudt.

Volledig scherm Freek de Weijer in actie bij Oranje. © Pro Shots / Shane Winsser

Bestuurslid Wim Jonker ziet in het gelouterde duo twee belangrijke schakels om Dynamo komend seizoen de vierde landstitel op rij te bezorgen. Met de routine van het tweetal heeft de landskampioen bovendien meer kans om in de vierde aanlooppoging eindelijk door te dringen tot de groepsfase van de Champions League, zo weet het bestuurslid technische zaken van de Stichting Topvolleybal Dynamo.

,,Met Freek binden we één van de beste spelverdelers van Nederland aan ons. Hij keert met veel internationale ervaring terug op het oude nest. Voor Maikel geldt in principe hetzelfde. Ook een oude bekende, bij ons opgeleid. We zijn heel blij dat hij zijn carrière hier voortzet”, is Jonker er uitermate content mee dat de twee verloren zonen weer in de armen worden gesloten.