Volleyballers Reflex beginnen aan moordend speelschema met twee overwinningen: ‘Het lijkt het WK wel’

Tegen Olhaco, hekkensluiter van de topdivisie, ging het zaterdag behoorlijk soepel. In Hoogeveen was Reflex in de eerste en de derde set duidelijk de sterkste (14-25 en 16-25). Set twee ging wat moeizamer, maar ook die werd in Kampens voordeel beslecht (21-25). ,,We zijn nog ongeslagen in 2022 en dat willen we graag zo houden”, zegt Weggelaar. Maandag wacht Sudosa Desto in Assen, zaterdag Dynamo en de maandag daarop Webton Hengelo. ,,We treffen met Sudosa de nummer twee en met Dynamo de koploper. Dat zijn wel de wedstrijden waar we naar uitkijken en waar we het voor doen.”