Volleyballers VC Zwolle de sterkste in stadsderby tegen CSV: ‘We zitten wel op het juiste pad’

Volleybal Naar Lycurgus vertrokken Jeffrey Klok staat ook online zijn mannetje als volleybal­talk­show­host

Met twee landstitels op zak verhuisde Jeffrey Klok in de zomer van Dynamo naar Lycurgus. De nieuwe libero van Groningers verliet Apeldoorn wel, maar ook weer niet helemaal. De opnames van het door hem bedachte volleybalpraatprogramma ‘Tijd voor Volleybal’ vinden immers plaats in het Dynamo-Café in Omnisport.

23 oktober